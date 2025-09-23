Scalinata Camillo Poli e locale abbandonato da almeno dieci anni | la proposta del Comune

Genovatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In che stato versa la scalinata Camillo Poli, a Carignano? A chiederlo con un'interrogazione in consiglio comunale è Valeriano Vacalebre (FdI) che torna a lamentare - dopo un'interpellanza nel 2024 - una scarsa cura della struttura e il totale abbandono di un locale commerciale che si trova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scalinata - camillo

Cerca Video su questo argomento: Scalinata Camillo Poli Locale