Scalda i motori nel centro storico di Cesenatico la ' Festa dello Sport' | coinvolte 29 società

Cesenatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessorato allo Sport del Comune di Cesenatico organizza sabato 27 settembre, la Festa dello Sport, confermando il format proposto con successo nelle edizioni precedenti. Saranno coinvolte 29 società sportive, ognuna delle quali allestirà un proprio stand. Ci sarà la possibilità di far. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scalda - motori

Fiere, il Gis scalda motori: record adesioni a evento su sollevamento, movimentazione e trasporto eccezionale

Beach Volley. Il King & Queen scalda i motori per Civitanova

Roma, Saud scalda i motori: il terzino si allena in palestra

Scalda i motori nel centro storico di Cesenatico la 'Festa dello Sport': coinvolte 29 società; Desideri in vetrina, come rilanciare il centro? Idee su fogli volanti; Castel San Pietro scalda i motori per la Carrera con le SuperPole in strada.

Cavriago scalda i motori per l’Antica Fiera dei Tori - CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Sabato 13 e domenica 14 settembre torna in paese l’Antica Fiera dei Tori, appuntamento storico che animerà il centro con due giornate dedicate alla gastronomia, all’artigian ... Come scrive reggionline.com

Venerdì e sabato, super occasioni. Il ’Saldo dei saldi’ scalda i motori: "Maxi sconti nei negozi del centro" - Eccola, in sintesi, la tredicesima edizione della vendita promozionale, denominata ‘Il Saldo dei saldi’ in programma venerdì e sabato tra molti negozi del centro ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Scalda Motori Centro Storico