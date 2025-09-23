Milano, 23 settembre 2025 – Ieri sera, nel giorno dello sciopero nazionale a sostegno della Palestina, la Scala di Milano si è unita all’appello di migliaia di persone in Italia, per chiedere di fermare la strage a Gaza. A farsi portavoce del messaggio anche la sua principale é toile Roberto Bolle. Ieri sera, nel giorno dello sciopero, al Piermarini, è andato in scena il balletto Trittico Lander Kylián Béjart. E alla fine dello spettacolo, al momento degli applausi, sono saliti in palcoscenico ballerini e maestranze con alcune bandiere della Palestina, una tenuta da Roberto Bolle, mentre sullo sfondo è apparsa la scritta ' Stop al Genocidio' Il tutto fra gli applausi del pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scala di Milano, Roberto Bolle scon la bandiera della Palestina e la scritta “stop al genocidio”