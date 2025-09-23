Scacco alla ' ndrangheta con l' operazione Res Tauro tra gli arrestati c' è anche il boss Piromalli | i nomi
Sono ventidue persone in carcere, quattro agli arresti domiciliari e 46 indagati. È la sintesi dell'operazione "Res Tauro" del Ros eseguita la scorsa notte a carico di capi e gregari della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Come riporta l'Agi, oltre al boss Pino Piromalli, i carabinieri hanno.
