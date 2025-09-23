Sbanda e finisce su moto e auto in sosta poi fugge | fermato presunto pirata della strada

Tensione, ieri sera, in via Roma, a Nocera Inferiore: un'auto ha travolto una moto e due vetture in sosta, danneggiandole, per poi fuggire. Tuttavia, le forze dell'ordine hanno rintracciato il pirata della strada rapidamente, con un breve inseguimento: l'automobilista, originario del napoletano e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

