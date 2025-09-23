Sbaglia manovra e finisce nel sottopassaggio pedonale
Incidente nella tarda mattinata di lunedì 22 settembre a Cles, nei pressi di piazza Fiera: un uomo di 72 anni alla guida di un’automobile ha sbagliato manovra, è finito nel sottopassaggio pedonale che porta alla scuola e si è schiantato contro il muro.Ancora non si conoscono con esattezza le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: sbaglia - manovra
