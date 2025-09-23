Sarri e Pioli se i déjà vu in Serie A fanno flop
I deja-vù in Serie A non vanno più di moda. Dopo il primo mese di campionato la palma di grandi delusioni va assegnata senza dubbio a Fiorentina e Lazio, che avevano iniziato la stagione con ambizioni di gloria e si trovano dopo quattro giornate nei bassifondi della classifica. Per carità: l'annata resta lunga e c'è ancora tutto il tempo per rimontare, ma l'avvio è stato da dimenticare. Se il buongiorno si vede dal mattino, in casa viola e capitolina c'è poco da stare allegri. E pensare che in estate i ritorni sulle due panchine di allenatori di alto livello come Stefano Pioli in Toscana e Maurizio Sarri su quella biancoceleste avevano incendiato di passione le tifoserie, desiderose di vivere un'annata nei quartieri alti della classifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
