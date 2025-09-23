Sardegna donna scomparsa a Palau | due uomini indagati per omicidio e occultamento di cadavere

Entrambi sono stati sentiti dai carabinieri: avrebbero trascorso la serata con la 33enne Cinzia Pinna prima della sua scomparsa, lo scorso 11 settembre. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sardegna, donna scomparsa a Palau: due uomini indagati per omicidio e occultamento di cadavere

Donna scomparsa in Gallura, c'è un'inchiesta - E' stata aperta un'inchiesta e ci sarebbe un indagato per la scomparsa di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa nel nulla la sera dell'11 settembre scorso a Palau. Riporta rainews.it

Mistero sulla scomparsa della 33enne Cinzia Pinna in Sardegna: c’è un indagato - Un uomo, "l'ultimo ad averla vista", è stato iscritto nel registro degli indagati. Si legge su ilfattoquotidiano.it