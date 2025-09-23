Sardegna domani la Corte decide sul futuro di Todde
La controversia sul destino istituzionale di Alessandra Todde approda domani alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sui conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Sardegna contro Stato e magistratura ordinaria. Sul banco degli imputati la legittimità della decadenza della governatrice, disposta per presunte irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali. La posta in gioco davanti alla Consulta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Sardegna: il caso della decadenza di Todde domani sotto la lente della Consulta - Il caso della decadenza di Alessandra Todde da governatrice della regione Sardegna (eletta il 25 febbraio 2024) sarà domani discusso in Corte costituzionale, giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgi ... Segnala adnkronos.com
Sardegna, Alessandra Todde resta al suo posto: «La Corte dei conti mi dà ragione». Quanto può durare lo stallo in Regione? - La Sardegna è bloccata in un'impasse politica e giuridica: Alessandra Todde, dichiarata decaduta oltre due mesi fa dal Collegio regionale di garanzia elettorale, continua a governare, una sentenza ... Si legge su ilmessaggero.it