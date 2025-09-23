Sarah Ferguson travolta dallo scandalo Epstein | sette enti di beneficenza la abbandonano Re Carlo ora cosa farà?
Sarah Ferguson, duchessa di York, torna al centro delle polemiche per il controverso legame con Jeffrey Epstein, svelato da mail del 2011 che contraddicono le sue precedenti dichiarazioni pubbliche in cui negava ogni rapporto con lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sarah Ferguson travolta dal caso Epstein: rimossa dalla sua charity per una mail compromettente - La duchessa di York è stata rimossa dal ruolo di madrina di una charity per bambini dopo la diffusione di un’email del 2011 in cui definiva Jeffrey Epstein "un amico supremo" ... Come scrive msn.com