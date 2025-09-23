Sarah Ferguson travolta dal caso Epstein | rimossa dalla sua charity per una mail compromettente

Un nuovo scandalo scuote i già fragili equilibri della famiglia reale britannica. Al centro del ciclone c'è Sarah Ferguson, duchessa di York ed ex moglie del principe Andrea, nuovamente sotto i riflettori per i suoi legami passati con il defunto finanziere Jeffrey Epstein. A far esplodere la polemica è la diffusione di un'email risalente al 2011, in cui la duchessa si rivolgeva a Epstein definendolo " un amico supremo, generoso e incrollabile ". Le parole, emerse dai documenti del dossier americano sul caso Epstein, sono costate care a Sarah: l'associazione benefica Julia's House, che assiste bambini gravemente malati, ha deciso di rimuoverla dal ruolo di madrina.

