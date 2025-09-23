Sarah Ferguson cancellata da sette associazioni di beneficenza | Troppo vicina a Epstein
Per Sarah Ferguson, duchessa di York, il percorso di riabilitazione pubblica sembrava finalmente avviato, soprattutto in confronto alla posizione complicata dell’ex marito ma ancora convivente, il principe Andrea. Eppure, la sua immagine torna a essere offuscata da un’ombra ingombrante: quella di Jeffrey Epstein, il miliardario americano condannato per reati sessuali su minori, il cui nome continua a essere sinonimo di scandalo e disonore per la Royal Family. Leggi anche: Scandalo Epstein: il principe Andrea appare in una foto di Sarah Ferguson Le rivelazioni emerse nelle ultime ore hanno riaperto un capitolo che la stessa Ferguson aveva tentato più volte di chiudere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sarah - ferguson
Sarah Ferguson, che pop-chic la duchessa!
Sarah Ferguson stupisce tutti con la sua bellezza, l’abito verde e fucsia
“Il Principe Andrea è un uomo malato di sesso, è stato con più di mille donne e ha sempre tradito la moglie Sarah Ferguson”: la rivelazione dell’esperto di royal affair
Sarah Ferguson rimossa dalla sua charity dopo lo scandalo delle email inviate a Epstein - X Vai su X
Alla cerimonia hanno partecipato anche altri membri della Royal Family, tra cui il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson che hanno attirato l'attenzione con la loro inaspettata presenza. Ma cosa è successo? - facebook.com Vai su Facebook
“Troppo vicina a Epstein”, Sarah Ferguson cancellata da sette associazioni di beneficenza; Palermo non si gira dall’altro lato, in ventimila al corteo per Gaza; Claudia Villafane a Napoli con Gianinna: commozione al murale per Maradona nei Quartieri Spagnoli.