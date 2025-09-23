Sarada e sumire pronte a scatenare l’ira di eida in boruto
Il mondo di Naruto e Boruto si distingue per la sua capacità di mescolare elementi tipici dello sh?nen con aspetti provenienti da altri generi, come il romanticismo. Questa componente narrativa ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan: alcuni apprezzano come la relazione tra i personaggi venga approfondita, mentre altri criticano l’uso del romance come elemento secondario o poco convincente. Recentemente, le dinamiche romantiche introdotte in Boruto hanno assunto un ruolo centrale nel delineare i conflitti, portando a conseguenze impreviste per il villaggio di Konoha. perché Daemon rappresenta una minaccia per Konoha in Boruto?. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
