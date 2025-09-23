Sarà il Cagliari a sfidare il Napoli al Maradona a dicembre negli ottavi di finale di Coppa Italia
Sarà il Cagliari a sfidare il Napoli al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia in programma a dicembre. All’Unipol Domus sono stati i ragazzi di Pisacane ad aggiudicarsi il match dei sedicesimi, imponendosi per 4-1 contro il Frosinone di Alvini. Le formazioni ufficiali: CAGLIARI (4-3-1-2): Ciocci; Idrissi, Luperto, Pedro, Zappa; Cavuoti, Mazzitelli, Rog; Gaetano; Kilicsoy, Borrelli. All. Pisacane. FROSINONE (4-3-3): Pisseri; Oyono, Cittadini, Gelli, Bracaglia; Ndow, Cichella, Grosso; Masciangelo, Kvernadze, Vergani. All. Alvini. Il risultato finale può essere ingannare, perché il Frosinone guidato da Massimiliano Alvini ha disputato un primo tempo molto convincente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
