Sara Gaudenzi chi è la nuova tronista ripescata di Uomini e Donne

Metropolitanmagazine.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’uscita del  tronista  Flavio Ubirti   con la corteggiatrice  Sara Gaudenzi, quest’ultima avrebbe commentato la sua esterna sostenendo di non sentirsi desiderata dal ragazzo, arrivando a discutere animatamente con lui. In seguito, la corteggiatrice si sarebbe dunque alzata per andare via. Ecco il colpo di scena:  Maria De Filippi  l’avrebbe fermata proponendole di diventare la  nuova tronista  in sostituzione di Rosario Guglielmi. “ A Sara, corteggiatrice di Flavio, è stato proposto il trono oggi ed è la prima corteggiatrice a passare a fare la tronista con il tronista che corteggiava accanto “, riporta infatti Lorenzo Pugnaloni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sara gaudenzi chi 232 la nuova tronista ripescata di uomini e donne

© Metropolitanmagazine.it - Sara Gaudenzi, chi è la nuova tronista ripescata di Uomini e Donne

In questa notizia si parla di: sara - gaudenzi

Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Flavio a UeD, è “legata” a Gianmarco Steri: i motivi

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi spiazza Flavio Ubirti: segnalazione su lei e Gianmarco Steri

Sara gaudenzi corteggiatrice di flavio e il mistero su gianmarco steri

Uomini e Donne Sara Gaudenzi è la nuova tronista | era una corteggiatrice di Flavio; Uomini e Donne anticipazioni | Sara Gaudenzi ex corteggiatrice di Flavio è la nuova tronista; Uomini e Donne chi è la tronista Sara Gaudenzi | età origini Instagram lavoro.

sara gaudenzi 232 nuovaChi &#232; Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne/ Lite con Flavio, Maria: “Vatti a sedere sul trono” - Tutto su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: lei litiga con Flavio Ubirti e Maria De Filippi le offre il trono. Secondo ilsussidiario.net

sara gaudenzi 232 nuovaChi &#232; Sara Gaudenzi? Biografia, età, altezza e peso, che lavoro fa, fidanzato, Instagram e vita privata - Dalla passerella al trono, ecco tutto quello che sappiamo Chi è Sara Gaudenzi? Segnala spettegolando.it

Cerca Video su questo argomento: Sara Gaudenzi 232 Nuova