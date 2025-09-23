Sapori d' autunno a ritmo di musica | a Tuna di Gazzola torna la Festa di Basturnon

Ilpiacenza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Tuna di Gazzola torna la tradizionale Festa di Basturnon giunta alla 49esima edizione.Il programmaSabato 4 ottobre serata danzante con l'Orchestra Monti. Dalle ore 19 apertura stand gastronomico;Domenica 5 ottobre- ore 12,30: Pranzo sulla festa. Salita all'albero. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

