Sapori d' autunno a ritmo di musica | a Tuna di Gazzola torna la Festa di Basturnon
Sabato 4 e domenica 5 ottobre a Tuna di Gazzola torna la tradizionale Festa di Basturnon giunta alla 49esima edizione.Il programmaSabato 4 ottobre serata danzante con l'Orchestra Monti. Dalle ore 19 apertura stand gastronomico;Domenica 5 ottobre- ore 12,30: Pranzo sulla festa. Salita all'albero. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Roseto Valfortore ospita ‘Sapori d'Autunno - Festa del Tartufo Nero Uncinato’
Convivialità e solidarietà tra i sapori d’autunno: la grande Castagnata di As.So.Fa.
TARTUFO ‘Sapori d’Autunno’ a Roseto Valfortore: due giorni dedicati al Tartufo Nero Uncinato - La manifestazione offrirà degustazioni, escursioni, spettacoli e incontri culturali, celebrando uno dei prodotti più pregiati del territorio. Segnala statoquotidiano.it