Sapevi che Amazon è sotto accusa? Svelate le tattiche subdole per intrappolarti nell’abbonamento e cosa rischi

La Federal Trade Commission (FTC) ha portato Amazon in tribunale, accusando il gigante dell’e-commerce di aver ingannato milioni di clienti per farli iscrivere ad Amazon Prime, rendendo poi estremamente difficile la disdetta dell’abbonamento. Un vero e proprio “ cancro silenzioso “, come lo definiscono gli stessi dipendenti Amazon in documenti interni citati dalla FTC. L’accusa è pesante considerando che Amazon avrebbe deliberatamente reso poco chiari i termini di iscrizione e rinnovo, nascondendoli tra le righe dei contratti e utilizzando un linguaggio ambiguo. Ad esempio, durante il checkout, l’opzione di spedizione gratuita, senza un’adeguata spiegazione, attiverebbe automaticamente un periodo di prova gratuito di Amazon Prime, con rinnovo automatico dopo 30 giorni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

