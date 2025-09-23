Sapete perché Crunchyroll vuole a tutti i costi accelerare l’uscita dei film di Demon Slayer?

L’attesa per i prossimi capitoli della saga cinematografica di Demon Slayer: Il Castello Infinito è palpabile, e Crunchyroll, consapevole dell’impazienza dei fan, ha finalmente rotto il silenzio. Rahul Purini, CEO di Crunchyroll, in una recente intervista a Hollywood Reporter riportata da CBR, ha confermato che la trasposizione dell’ arco narrativo del Castello Infinito sarà una trilogia, ma le date di uscita sono ancora in fase di definizione con Aniplex e Ufotable, gli studi di produzione. “ Sappiamo che c’è grande urgenza tra i fan di vedere altro Demon Slayer, e noi stessi sentiamo questa urgenza “, ha dichiarato Purini, sottolineando la volontà di accontentare il pubblico il prima possibile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

