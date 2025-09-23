Sant’Antimo scoperto giro di diplomi facili | nei guai presidi docenti e studenti

Secondo la Procura di Napoli Nord, con il pagamento di rette elevate alcuni alunni avrebbero ottenuto il titolo senza mai entrare in classe: al centro delle indagini un istituto scolastico paritario di Sant’Antimo. Versando cospicue rette ottenevano il diploma ma senza frequentare, alcuni ottenendo anche voti superiori al 70100. La Guardia di Finanza di Napoli . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sant’Antimo, scoperto giro di diplomi “facili”: nei guai presidi, docenti e studenti

