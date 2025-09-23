Santanchè ok Giunta Senato a conflitto attribuzioni con Procura su truffa Inps

Roma, 23 set. (askanews) – La Giunta per le immunità del Senato ha approvato a maggioranza (contrari i gruppi di opposizione a parte Italia viva che non ha espresso il suo voto perché il senatore Ivan Scalfarotto era impegnato a presiedere la seduta) la proposta della relatrice Erika Stefani (Lega) di attivare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in relazione all’uso di corrispondenza e intercettazioni nell’inchiesta sulla presunta truffa all’Inps che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it