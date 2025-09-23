Santanchè e la truffa all’Inps la giunta del Senato vota per salvare la ministra prima dell’udienza preliminare

La destra va veloce e tenta di rallentare la decisione del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano sul rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanchè. L’esponente di Fratelli d’Italia rischia il processo per l’accusa di truffa all’Inps: durante il Covid avrebbe indebitamente richiesto e ottenuto 126mila euro di cassa integrazione mentre in realtà i suoi dipendenti lavoravano in smart working. Ma in giunta per le immunità parlamentari del Senato la destra lavora per “salvare” la ministra e oggi ha votato a favore della relazione della senatrice della Lega Erika Stefani per l’attivazione del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, di fronte alla Corte costituzionale, nei confronti della Procura di Milano, facendo riferimento ad alcune email e registrazioni che la riguardano fatte da privati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

