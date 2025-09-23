Santa Sofia si fa internazionale e ospita il primo Forum sulla sostenibilità delle istituzioni culturali | in programma collegamenti con la Cina e New York

Dal 26 al 28 settembre a Santa Sofia si svolge il primo Forum internazionale sulla sostenibilità delle istituzioni culturali, un evento diffuso che vedrà la partecipazione di professionisti, studiosi e ricercatori da tutto il mondo per discutere il futuro delle istituzioni culturali e la loro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Premio Sportilia, i grandi a Santa Sofia. Applausi a Sarri, Paris, i migliori arbitri e altri

Santa Sofia, il futuro dell'Asp e della casa di riposo: "Situazione delicata. “Lasciamo aperta ogni porta"

La festa multiculturale "Coloriamo il mondo" torna a Santa Sofia per una giornata dedicata al lavoro e all'ambiente

Oggi, domenica 21 settembre, la Parrocchia Santa Sofia V. e M. e il Comitato Feste San Biagio celebrano la , titolare della nostra comunità parrocchiale. La giornata si è aperta con le SS. Messe alle ore 7:30 e 9:30 presso la Ch - facebook.com Vai su Facebook

In Romagna è in arrivo il primo Forum internazionale sulla sostenibilità delle istituzioni culturali - Una tre giorni di confronto interdisciplinare, in presenza e online, che unirà professionisti, ricercatori e studiosi provenienti da tutto il mondo per interrogarsi sul ruolo e il futuro delle istituz

Santa Sofia capitale internazionale del jazz - Dal 27 al 30 ottobre ospiterà una masterclass con studenti e docenti provenienti da vari conservatori d'Europa.