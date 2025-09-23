Santa Margherita Ligure verso un futuro ricettivo l' ex ristorante La Mandragola al più presto modifica
Il sindaco Caversazio ha presentato la richiesta di "ampliare la destinazione a ricettiva e anche abitativa". Ma non diventerà una casa privata. Forse un b&b L’ex ristorante La Mandragola di Santa Margherita diventerà una struttura ricettiva, probabilmente un b&b. Manca la modifica della clas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
