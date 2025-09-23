Santa Margherita Ligure verso un futuro ricettivo l' ex ristorante La Mandragola al più presto modifica

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Caversazio ha presentato la richiesta di "ampliare la destinazione a ricettiva e anche abitativa". Ma non diventerà una casa privata. Forse un b&b L’ex ristorante La Mandragola di Santa Margherita diventerà una struttura ricettiva, probabilmente un b&b. Manca la modifica della clas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

santa margherita ligure verso un futuro ricettivo l ex ristorante la mandragola al pi249 presto modifica

© Ilgiornaleditalia.it - Santa Margherita Ligure, verso un futuro ricettivo l'ex ristorante La Mandragola, "al più presto modifica"

In questa notizia si parla di: santa - margherita

I risultati del torneo di tennis a Porto Santa Margherita con 62 partecipanti

Coppa Davis, due giorni di tennis e festa al circolo di Santa Margherita Ligure

Fermato in centro con dosi di cocaina: 50enne arrestato a Santa Margherita

Questa elegante villa a Santa Margherita Ligure, che domina il litorale di Portofino, rinasce grazie ai toni burro e all’estetica giapponese; I migliori stabilimenti balneari per famiglie a Santa Margherita Ligure; Santa Margherita Ligure: i Carabinieri arrestano un ventisettenne per rapina aggravata.

Verso Natale, tutti gli appuntamenti delle feste a Santa Margherita Ligure - Santa Margherita – Gli elfi che si stabilizzano a Villa Durazzo, Babbo Natale che arriva in vacanza, a ritemprarsi della faticaccia della consegna dei doni: all’insegna dell’originalità, ecco il ... Secondo ilsecoloxix.it

santa margherita ligure versoObama in vacanza in Liguria sullo yacht di Spielberg - L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è atterrato all'aeroporto di Genova nella tarda serata di ieri trasferendosi subito dopo verso il porto turistico di Santa Margherita Ligure per imbarcar ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Santa Margherita Ligure Verso