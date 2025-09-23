Sansepolcro va controcorrente Più studenti alle scuole superiori | Merito dell’orientamento

di Claudio Roselli Da una settimana è cominciato l’anno scolastico e il bilancio delle nuove iscrizioni negli istituti medi superiori e della Valtiberina può considerarsi soddisfacente, specie se rapportato con il tendenziale calo demografico e se si considera che le matricole sono studenti nati nel 2011, anno nel quale gli effetti della grande crisi erano ancora evidenti. L’istituto di istruzione secondaria superiore "Città " – che riunisce il polo dello scientifico, del tecnico economico e dell’artistico-professionale – registra un passaggio in positivo da 218 a 232 unità, per un incremento che sfiora il 10%, anche se vi è stata una sorta di redistribuzione interna: meno ragazzi al liceo scientifico (una sola sezione) e più al linguistico e a scienze applicate, che si presenta con due sezioni, mentre anche stavolta all’indirizzo del classico non vi sono frequentanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

