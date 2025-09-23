Sansepolcro RESISTE | un pomeriggio per riaffermare pace libertà e democrazia

Arezzo, 23 settembre 2025 –   Sansepolcro, città medaglia d'argento al valore militare per la Resistenza, torna a riaffermare con forza i valori che l'hanno resa simbolo di coraggio e libertà. Sabato 27 settembre alle ore 15.30, nella Sala del Consiglio Comunale, si terrà l'iniziativa pubblica “Sansepolcro rESISTE – Custodi della nostra storia”, promossa dal gruppo consiliare del Partito Democratico. Un appuntamento per comprendere, non per odiare. Sarà un pomeriggio di memoria e consapevolezza, in cui verranno ricordati i fatti della Resistenza e ribadita la necessità di difendere i valori fondanti della nostra comunità: pace, nonviolenza, libertà, democrazia inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

