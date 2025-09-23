Sanità | un webinar su assistenza di lungo termine non autosufficienza e sostenibilità

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) - L’assistenza di lungo termine è una sfida cruciale in una società che invecchia, segnata dall’aumento delle malattie croniche e da risorse sempre più limitate per il Servizio sanitario nazionale. E’ dedicata a ‘Sostenibilità e long term care. Assistenza di lungo termine rapporti con il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanit224 un webinar su assistenza di lungo termine non autosufficienza e sostenibilit224

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità: un webinar su assistenza di lungo termine, non autosufficienza e sostenibilità

In questa notizia si parla di: sanit - webinar

sanit224 webinar assistenza lungoSanità: un webinar su assistenza di lungo termine, non autosufficienza e sostenibilità - L’assistenza di lungo termine è una sfida cruciale in una società che invecchia, segnata dall’aumento delle malattie croniche e da risorse sempre più limitate per il Servizio sanitario n ... Come scrive msn.com

Caregiver: le ore di assistenza a lungo termine pari a circa il 2,5% del Pil Ue - Un Paese sempre più anziano: è ciò che emerge in maniera chiara e indiscutibile dai World Population Prospects delle Nazioni Unite. Scrive bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Webinar Assistenza Lungo