Sanità Pnrr disatteso | attivate solo il 40 per cento delle Case di Comunità

Il monitoraggio di Agenas. Le nuove strutture territoriali dovranno essere 1.723 entro il 2026 ma le Regioni sono ferme a 660, delle quali solo 46 hanno medico e infermiere. Il Sud va malissimo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

