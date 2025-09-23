Sanità lombarda Per i medici non funziona

Non convince la riforma della sanità lombarda che dovrebbe rafforzare l’integrazione tra ospedali e territori, introducendo Case e Ospedali della Comunità e valorizzando i Distretti. Secondo il sondaggio fatto dall’ Ordine dei medici di Brescia tra gli iscritti, la riforma, per come è disegnata, non funziona rispetto agli obiettivi da raggiungere, ovvero valorizzare la presa in carico sul territorio e migliorare la gestione dei pazienti cronici. Dalle risposte arrivate da 1.006 medici (pari al 12% degli iscritti totali tra città e provincia), emerge innanzitutto la scarsa conoscenza, da parte dei medici, della normativa sulla riorganizzazione della sanità territoriale: il 58% degli intervistati dichiara di averne una conoscenza superficiale o parziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

