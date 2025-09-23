Nel pomeriggio di sabato si è tenuto ad Acqualagna un incontro con i candidati di Fratelli d’Italia: Francesco Baldelli e Annachiara Mascarucci e Nicola Luzi. "Le tematiche trattate hanno spaziato- fa sapere Nicola Luzi -dalle infrastrutture, alla sanità e allo sviluppo dei territori interni, opere realizzate con finanziamenti messi in campo nei 5 anni del governo Acquaroli anche nel territorio di Acqualagna, una delle Capitali marchigiane del Tartufo, che è stata sede della storica firma del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha stanziato la cifra record di 532,5 milioni di euro, in gran parte destinati ad opere infrastrutturali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, infrastrutture e novità. Ad Acqualagna i temi ’sensibili’