Sanità e sostenibilità il modello one health prende forma anche grazie alle api

“L’apicoltura rappresenta un presidio insostituibile per la biodiversità e l’equilibrio dell’ecosistema e, al contempo, un comparto produttivo di eccellenza”. Queste le parole di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al ministero della Salute, in apertura del workshop “Sanità e apicoltura: sfide e opportunità” svoltosi oggi presso il ministero della Salute. L’incontro, promosso dall’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise – in qualità di Centro servizi nazionale anagrafi degli animali – su impulso del sottosegretario ha visto la partecipazione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Formiche.net

