Sanità Cammarano M5S | La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello

Salernotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore rappresenta il principale riferimento sanitario per l’Agro nocerino-sarnese, un’area densamente popolata, al confine tra le province di Salerno e Napoli. Il territorio soffre di gravi criticità assistenziali: carenze croniche di personale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Campania, Cammarano (M5S): “La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello” - Il capogruppo regionale: "Una mozione per impegnare la Giunta a rafforzare la rete ospedaliera dell'Agro nocerino- Scrive sciscianonotizie.it

