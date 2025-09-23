Sanità Cammarano M5S | La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello
“Il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore rappresenta il principale riferimento sanitario per l’Agro nocerino-sarnese, un’area densamente popolata, al confine tra le province di Salerno e Napoli. Il territorio soffre di gravi criticità assistenziali: carenze croniche di personale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
LA SANITÀ È UN DIRITTO: NON UN PRIVILEGIO Come ha ricordato il nostro candidato Presidente Roberto Fico, dobbiamo investire con decisione sulla sanità. Il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, deve essere garantito ogni g
Campania, Cammarano (M5S): “La Regione riconosca l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore come DEA di II livello” - Il capogruppo regionale: "Una mozione per impegnare la Giunta a rafforzare la rete ospedaliera dell'Agro nocerino- Scrive sciscianonotizie.it
