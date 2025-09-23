Sangue in via Veneto Giovane accoltellato Fermato uno straniero
di Gabriele Nuti PONTEDERA Ancora coltelli. Di nuovo sangue a Pontedera. Questa volta non è successo per strada, ma in un appartamento di via Veneto, la strada dello stadio e principale porta di accesso alla città da nord ovest. Ed è successo in un tardo pomeriggio dell’ultima, caldissima, domenica d’estate. Un giovane marocchino, stando a quanto siamo riusciti a sapere, sarebbe stato accoltellato da un rumeno. Il ferito avrebbe raccontato di essere stato colpito con un coltello da cucina mentre stava dormendo. Ha riportato ferite profonde a una mano e a un braccio. Ma sul fatto che sia stato accoltellato mentre era a letto si nutrono parecchi dubbi anche perché se uno decide di prendere a coltellate un altro mentre dorme non lo ferisce certo a una mano e a un braccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
