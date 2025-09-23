San Siro Inter nerazzurri in linea col Milan | ma la maggioranza è divisa! Lunedì la giornata chiave

per decidere il futuro dello stadio. Quella che si appresta a cominciare sarà una settimana cruciale per il destino di San Siro. Dopo mesi di discussioni e rinvii, il Consiglio comunale di Milano è finalmente pronto a votare sul futuro dello stadio. Lunedì, alle 16.30, il Consiglio prenderà in esame il progetto che prevede la demolizione di San Siro e la costruzione di un nuovo impianto. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, quella di lunedì sarà una giornata decisiva: "L'aria, se non si fosse capito, è tesa".

Marotta: "San Siro? Scenario un po' imbarazzante. Se non si riuscisse a risolvere…" - Il presidente dell' Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni i Dazn prima del fischio d'inizio del match tra i nerazzurri ed il Sassuolo.

Lo spot di Marotta a "reti unificate" sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Poi la minaccia: "Se non si risolve, andremo via da Milano" - Proprio nella settimana in cui il Consiglio comunale deve decidere sul futuro dello stadio, il presidente nerazzurro ha lanciato un appello ai microfoni di Rai 1, Dazn e Sky