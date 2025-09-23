San Siro Inter e Milan hanno scelto gli architetti del nuovo stadio | ecco chi sono

Inter e Milan hanno scelto gli architetti a cui affidare il nuovo San Siro: saranno infatti l'archistar Lord Norman Foster e David Manica a realizzare il progetto per il nuovo stadio a fianco dell'attuale Giuseppe Meazza in caso di approvazione della delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana San Siro da parte del Consiglio Comunale di Milano, attesa oramai a giorni. I due club comunicano infatti, in una nota congiunta, di avere siglato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica che " sarebbero responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - San Siro, Inter e Milan hanno scelto gli architetti del nuovo stadio: ecco chi sono

In questa notizia si parla di: siro - inter

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

UFFICIALE - Nuovo San Siro, #Inter e #Milan annunciano l'accordo con Foster+Partners e MANICA. I dettagli - X Vai su X

Sala: “Marotta su San Siro? Non è minaccia. Molto possibile che Inter e Milan lascino Milano ma ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia. Io ho la coscienza a posto e ho fatto tutto quello che c'era da fare. Nella decision - facebook.com Vai su Facebook

Inter e Milan annunciano la collaborazione con Foster Partners e MANICA per il nuovo stadio di Milano; Sala vende San Siro ma non sa neanche chi c’è dietro ai fondi di Inter e Milan; Inter Milan President Outlines Ambitious San Siro Project: “We’ll Do It Like Wembley”.

San Siro, Inter e Milan hanno scelto gli architetti del nuovo stadio: ecco chi sono - In caso di delibera di vendita dell'area ai due club, è già stato individuato il team che si occuperà di realizzare il nuovo impianto sportivo: gli studi Foster + Partners e MANICA di Norman Foster e ... Secondo ilgiornale.it

Milan e Inter: «Il nuovo San Siro sarà realizzato da Norman Foster e David Manica» - La scelta delle due squadre (se il progetto verrà approvato dal comune di Milano) è di affidare la costruzione alle due archistar: «Avrà una capienza di 71. Si legge su corriere.it