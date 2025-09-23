San Settimio caos per la Tombolata tra varchi e difficoltà con le cartelle
Tombolata di San Settimio partecipatissima ma non senza polemiche e proteste nel tardo pomeriggio di ieri, specie per la gestione dei varchi di accesso e uscita presi d’assalto dopo le 18.30. Alcuni banchi per la vendita delle cartelle della tombola, tutti esclusivamente in piazza della Repubblica (e non dislocati lungo tutto il centro già dai giorni precedenti come era ormai tradizione), hanno iniziato prima dell’orario concordato (le 18,30) la vendita. Alle 18.10 c’erano già diverse decine di persone in fila ad ogni banco e così i volontari hanno provato ad aprire la vendita, ma sono stati subito stoppati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
