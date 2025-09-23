San Pio da Pietrelcina | il Santo del 23 settembre e la sua eredità spirituale

23 set 2025

La vita di San Pio. Padre Pio trascorse gran parte della sua vita nel convento di San Giovanni Rotondo, dove si dedicò alla preghiera, alla confessione e alla guida spirituale. Le sue giornate erano caratterizzate da lunghe ore di meditazione e dalla celebrazione della Messa, durante la quale molti fedeli affermavano di percepire una presenza divina. Le stimmate, che comparvero per la prima volta nel 1918, furono un segno distintivo della sua esperienza mistica e suscitarono grande interesse e dibattito sia all'interno della Chiesa che tra i fedeli. Il percorso verso la santità. La vita di Padre Pio non fu priva di difficoltà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

San Pio da Pietrelcina: il Santo del 23 settembre e la sua eredità spirituale

Santo del giorno 23 Settembre 2025 San Pio da Pietrelcina (Francesco) Forgione, presbitero

