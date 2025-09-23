San Marino passo storico | riconosciuto lo Stato di Palestina

San Marino, 23 settembre 2025 – San Marino compie un passo storico e riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina come sovrano e indipendente, “entro i confini internazionalmente riconosciuti e nel rispetto delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite”. La decisione è arrivata oggi con la delibera approvata dal Congresso di Stato, all’indomani delle manifestazioni pro Palestina che hanno attraversato l’Italia. La nota della segreteria di Stato agli affari esteri ricorda che si tratta dell’esito di un lungo percorso avviato già nel 1996 con l’accordo di relazioni diplomatiche con l’autorità nazionale palestinese, poi rafforzato da atti istituzionali e iniziative internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Marino, passo storico: riconosciuto lo Stato di Palestina

