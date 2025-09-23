San Giovanni Valdarno si prepara alla Bright-Night 2025

Arezzo, 23 settembre 2025 –  : ricerca, conoscenza e cura al centro della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori Torna Bright-Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, la manifestazione promossa dalla Commissione Europea con l'obiettivo di avvicinare cittadini e cittadine al mondo della ricerca e diffondere la cultura scientifica. Anche quest'anno San Giovanni Valdarno celebra questo speciale appuntamento dell'Università di Siena con incontri, tavole rotonde, laboratori e dimostrazioni pensate per raccontare il valore della conoscenza e delle scoperte scientifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

