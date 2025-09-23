San Giovanni Ripartono i corsi dell’Accademia della Nunziata
Arezzo, 23 settembre 2025 – Riprendono a San Giovanni i corsi dell’Accademia della Nunziata. L’appuntamento inaugurale è fissato per mercoledì 24 settembre, alle ore 17, presso la Sala ACLI di Via Roma 1 a San Giovanni Valdarno. La giornata sarà l’occasione per presentare al pubblico il nuovo programma dell’anno accademico 20252026, con un pomeriggio dedicato alla scoperta delle attività in calendario e a uno sguardo approfondito sulla storia e sulla vita culturale della città. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano prendere parte a un percorso fatto di cultura, incontri e occasioni di crescita personale e collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
