San Francesco via libera della Camera | il 4 ottobre sarà festa nazionale

Con 247 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astenuti, la Camera ha approvato la proposta di legge che istituisce il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, come festa nazionale. Il testo, promosso da Maurizio Lupi e da altri parlamentari di Noi Moderati, è stato sostenuto da ampie convergenze politiche e ora passa all’esame del Senato, in vista anche dell’ottavo centenario della morte del santo che cadrà nel 2026. Intervenendo in Aula, Lupi ha dichiarato: «Dichiarare festa nazionale il 4 ottobre, giorno in cui 8000 anni fa moriva Francesco d’Assisi e in cui la Chiesa cattolica lo venera come santo, è un atto genuinamente laico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

