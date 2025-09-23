San Francesco via libera della Camera al 4 ottobre festa nazionale approvata proposta di legge con 247 voti a favore 2 contrari e 8 astenuti

Una volta approvata in via definitiva, la legge aggiungerà questa data alle feste nazionali in calendario dopo il Ferragosto, con tutti gli effetti previsti Con 247 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge che istituisce il 4 ottobre c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

