San Francesco ok della Camera al 4 ottobre festa nazionale | il testo passa al Senato
(Adnkronos) – Con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti la Camera ha approvato la legge che istituisce la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, di cui nel 2026 ricorrerà l'ottavo centenario della morte. Con il provvedimento viene introdotto un nuovo giorno festivo, il 4 ottobre, che si aggiunge ai dodici già previsti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: francesco - camera
Francesco Farina eletto presidente della Camera di commercio italo-americana. Il commento del sindaco di Rimini
Festival Internazionale Giovani Concertisti, parole e musica per il "Candide" con Francesco Bolo Rossini e il Quartetto d'Ance dell'Orchestra da Camera di Perugia
Passo in avanti alla Camera per istituire la Festa nazionale per San Francesco: il 4 ottobre Assisi capitale del dialogo
Francesco Battistoni nella bagarre alla Camera per la separazione delle carriere dei magistrati | FOTO https://ift.tt/bnjGriJ https://ift.tt/l7PXcmY - X Vai su X
Per gli 800 anni dalla morte di San Francesco Noi Moderati porta in esame alla Camera una giornata per ricordarlo: la maggioranza compatta per il sì - facebook.com Vai su Facebook
Ok della Camera a San Francesco festa nazionale il 4 ottobre; Festa nazionale di San Francesco d'Assisi: la Camera approva, testo passa al Senato; San Francesco d'Assisi (4 ottobre) diventa festa nazionale, c'è l'ok della Camera: il testo passa al Senato per la definitiva approvazione.
San Francesco, ok della Camera al 4 ottobre festa nazionale. Cosa cambia - L'iniziativa è arrivata alla Camera in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte del santo nel 2026 ... Riporta tg.la7.it
Ok della Camera a San Francesco festa nazionale il 4 ottobre - L'Aula della Camera ha approvato con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti la proposta di legge per istituire la festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre. Secondo ansa.it