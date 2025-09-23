San Francesco festa nazionale il 4 ottobre | ok della Camera
L’Aula della Camera ha approvato con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti la proposta di legge per istituire la festa nazionale di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre. L’iniziativa, promossa da Maurizio Lupi e altri deputati di Noi Moderati, è arrivata alla Camera in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell’ottavo centenario della morte del santo nel 2026, ed ha avuto consensi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Via libera della Camera alla festa nazionale di San Francesco: il 4 ottobre sarà festivo con impatto in busta paga - Primo via libera della Camera alla proposta di legge di iniziativa parlamentare che istituisce la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Da msn.com
Ok della Camera a San Francesco festa nazionale il 4 ottobre - L'Aula della Camera ha approvato con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti la proposta di legge per istituire la festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre. Lo riporta ansa.it