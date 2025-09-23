San Francesco d’Assisi 4 ottobre diventa festa nazionale c’è l’ok della Camera | il testo passa al Senato per la definitiva approvazione

La Camera dei deputati ha sancito con 247 voti favorevoli e appena due contrari l'approvazione della proposta di legge targata Noi Moderati per l'istituzione della festa nazionale dedicata a San Francesco d'Assisi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

san francesco d8217assisi 4Via libera della Camera alla festa nazionale di San Francesco: il 4 ottobre sarà festivo con impatto in busta paga - Primo via libera della Camera alla proposta di legge di iniziativa parlamentare che istituisce la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Scrive msn.com

san francesco d8217assisi 4Ok della Camera a San Francesco festa nazionale il 4 ottobre - L'Aula della Camera ha approvato con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti la proposta di legge per istituire la festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre. Segnala ansa.it

