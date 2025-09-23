San Francesco d’Assisi 4 ottobre diventa festa nazionale c’è l’ok della Camera | il testo passa al Senato per la definitiva approvazione
La Camera dei deputati ha sancito con 247 voti favorevoli e appena due contrari l'approvazione della proposta di legge targata Noi Moderati per l'istituzione della festa nazionale dedicata a San Francesco d'Assisi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: francesco - assisi
San Francesco e il Cantico. Assisi protagonista su Rai3
Oggi 15 luglio è San Bonaventura da Bagnoregio: teologo e biografo di San Francesco d’Assisi
Assisi capitale dei giovani da tutto il Mondo che vogliono ispirarsi a San Francesco. "Sono la speranza per il futuro"
#RaiPubblicaUtilità è media partner del Cortile di Francesco - Assisi e vi invita all'evento "La Giornata nazionale del riciclo della carta: a che punto siamo?" moderato dal direttore di #RaiUmbria Giovanni Parapini. Appuntamento domani 18 settembre alle 17.3 - facebook.com Vai su Facebook
Al #CortileDiFrancesco dopo l'AI Assisi ACT https://sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/societa/ai-assisi-act--la-carta-presentata-alla-sede-della-stampa-estera-in-italia-53629… continuiamo a riflettere su un'etica e un ricorso responsabile all'intelligenza artific - X Vai su X
San Francesco d’Assisi | il 4 ottobre potrebbe tornare Festa Nazionale il voto alla Camera; ll 4 ottobre torna festa nazionale per celebrare San Francesco d’Assisi.
Via libera della Camera alla festa nazionale di San Francesco: il 4 ottobre sarà festivo con impatto in busta paga - Primo via libera della Camera alla proposta di legge di iniziativa parlamentare che istituisce la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Scrive msn.com
Ok della Camera a San Francesco festa nazionale il 4 ottobre - L'Aula della Camera ha approvato con 247 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti la proposta di legge per istituire la festa nazionale di San Francesco d'Assisi il 4 ottobre. Segnala ansa.it