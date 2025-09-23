San Francesco 4 ottobre festa nazionale | ok della Camera
L’Aula della Camera ha approvato con 247 voti favorevoli, 8 astenuti e 2 contrari, la proposta di legge per l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre. Il provvedimento passa al Senato. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno. La festa di cui al primo periodo determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 🔗 Leggi su Lapresse.it
