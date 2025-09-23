San Cesareo si viaggia spediti verso la tariffa puntuale Raccolta differenziata quasi al 70%
La cittadina di San Cesareo, nel sud della provincia di Roma, viaggia spedita verso la tariffa puntuale grazie impegno degli abitanti che hanno fatto crescere la raccolta differenziata di ben 7 punti in soli due anni. Percentuali che sono passate dal 61% al quasi 70% degli ultimi rilevamenti.Nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: cesareo - viaggia
Settembre!! #settembre #mare #estate #spiaggia #sole #cielo #hotelblu #hotel #vacanze #portocesareo #salento #puglia #viaggiare #travel #sea #estate2025 #foto #pics #beach #lido #albergo #relax #senzapensieri #blu #azzurro #colori #viaggi - facebook.com Vai su Facebook
San Cesareo, si viaggia spediti verso la tariffa puntuale. Raccolta differenziata quasi al 70%.