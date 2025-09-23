San Cesareo si viaggia spediti verso la tariffa puntuale Raccolta differenziata quasi al 70%

Frosinonetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cittadina di San Cesareo, nel sud della provincia di Roma, viaggia spedita verso la tariffa puntuale grazie impegno degli abitanti che hanno fatto crescere la raccolta differenziata di ben 7 punti in soli due anni. Percentuali che sono passate dal 61% al quasi 70% degli ultimi rilevamenti.Nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cesareo - viaggia

San Cesareo, si viaggia spediti verso la tariffa puntuale. Raccolta differenziata quasi al 70%.

Cerca Video su questo argomento: San Cesareo Viaggia Spediti