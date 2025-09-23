Samsung Galaxy Tab A11 il nuovo tablet economico con uno schermo inatteso
Il nuovo Samsung Galaxy Tab A11, al netto di pochi cambiamenti nelle prestazioni, offre una frequenza d'aggiornamento del display più alta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: samsung - galaxy
I prezzi dei display di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 fanno davvero paura
Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic
Samsung ufficializza la One UI 8 Watch per Galaxy Watch Ultra dopo il rollout a sorpresa
