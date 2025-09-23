Samsung Galaxy Fold7 è in super offerta oggi | 1.219€ per il pieghievole top di Samsung

Tuttoandroid.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung Galaxy Z Fold7 in offerta a 1.219€: display AMOLED da 8", Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera da 200MP. Risparmia 980€ sul pieghevole top di gamma Samsung. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung galaxy fold7 232 in super offerta oggi 12198364 per il pieghievole top di samsung

© Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy Fold7 è in super offerta oggi: 1.219€ per il pieghievole top di Samsung

In questa notizia si parla di: samsung - galaxy

I prezzi dei display di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 fanno davvero paura

Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

Samsung ufficializza la One UI 8 Watch per Galaxy Watch Ultra dopo il rollout a sorpresa

I Google Pixel 10 saranno più grandi e più pesanti dei predecessori; Samsung Galaxy Flip7 non è mai costato così poco su Amazon | risparmio del 44% sul listino; Samsung Galaxy G Fold si avvicina | lo smartphone è nella fase finale dello sviluppo.

samsung galaxy fold7 232Galaxy Z Fold7: numeri di vendita record nelle prime 4 settimane - Il Samsung Galaxy Z Fold7 si conferma un successo commerciale nel segmento dei dispositivi pieghevoli. Si legge su tecnoandroid.it

samsung galaxy fold7 232Galaxy Z Fold7 &#232; il pieghevole di Samsung più venduto in Europa - A distanza di alcuni mesi dal lancio ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold7 è possibile fare i primi bilanci sulle vendite ... Secondo tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Samsung Galaxy Fold7 232