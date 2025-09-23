Samsung aumenterà i prezzi di memorie e soluzioni di archiviazione

Dday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rincaro è fino al 30% per le DRAM e fino al 10% per le NAND. A fronte di una buona domanda, la disponibilità complessiva dei chip più datati si sta riducendo e Samsung ne approfitta per far crescere i listini. 🔗 Leggi su Dday.it

samsung aumenter224 i prezzi di memorie e soluzioni di archiviazione

© Dday.it - Samsung aumenterà i prezzi di memorie e soluzioni di archiviazione

In questa notizia si parla di: samsung - aumenter

samsung aumenter224 prezzi memorieSamsung sta aumentando i prezzi delle memorie DRAM e flash fino al 30% per il boom dell'AI - Il periodo di crisi del settore dei semiconduttori di memoria è apparentemente finito, poiché aziende come SanDisk, Micron o Samsung stanno aumentando i prezzi. Si legge su notebookcheck.it

samsung aumenter224 prezzi memorieSamsung aumenta i prezzi di DRAM e NAND fino al 30% - Secondo quanto annunciato recentemente, Samsung aumenta i prezzi di DRAM e NAND fino al 30%. Segnala vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Aumenter224 Prezzi Memorie