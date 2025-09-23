Samsung aumenterà i prezzi di memorie e soluzioni di archiviazione

Il rincaro è fino al 30% per le DRAM e fino al 10% per le NAND. A fronte di una buona domanda, la disponibilità complessiva dei chip più datati si sta riducendo e Samsung ne approfitta per far crescere i listini.

