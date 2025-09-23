Sampdoria fiducia a Donati ma il futuro resta in bilico | spunta il nome di Alessio Dionisi

Sampdoria, fiducia a al tecnico Donati ma il suo futuro resta ancora in bilico: spunta il nome di Alessio Dionisi. I dettagli La Sampdoria attraversa un momento di riflessione sulla propria guida tecnica. Massimo Donati, 43 anni, ex centrocampista con una lunga carriera tra Serie A e Premier League e oggi allenatore dei blucerchiati, gode . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

